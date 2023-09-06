Россияне считают богатыми людей с доходом выше 1 млн рублей

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, кто, по мнению россиян, может считаться богатым человеком и как им можно стать.

Так, в 2023 году 35% опрошенных сообщили, что богатым человеком можно назвать того, кто зарабатывает более 1 млн рублей в месяц. В 2022 году респондентов с аналогичным мнением было 26%.

23% участников исследования заявили, что считают богатыми людей с ежемесячным доходом 301—500 тыс. рублей (столько же опрошенных считали так в 2022 году). Каждый пятый (20%) ответил, что богат тот, кто получает от 501 тыс. до 1 млн рублей в месяц (в 2022-м такое мнение было у 21% россиян), а 18% назвали сумму от 101 тыс. до 300 тыс. рублей (против 19% респондентов в 2022-м).

«Интересно, что количество людей, которые определяют богатство доходом до 100 тыс. рублей, составило 4%, хотя в прошлом году их было 11%», — уточнили аналитики.

В список основных атрибутов богатства, по словам опрошенных, вошли крупная сумма на счёте в банке (63%), элитная недвижимость (55%) и свой бизнес (50%).

44% россиян в этом отношении отметили наличие дорогого автомобиля, 32% — возможность найма помощников по хозяйству, по 25% — обладание дорогими украшениями, брендовой одеждой и обувью.

«Возможность путешествовать — критерий богатства для 19% участников опроса, а личный водитель — для 18%. Известность и медийность выбрал каждый десятый респондент (10%)», — добавили авторы исследования.

Один из самых быстрых способов разбогатеть, по мнению большинства опрошенных россиян (51%), — это получить наследство. Чуть меньше респондентов (49%) отдали свои голоса за инвестиции, на третьем месте — выигрыш в лотерею (37%).

Далее в рейтинге расположились брак с богатым человеком (34%), развитие карьеры в крупных компаниях (31%), открытие собственного бизнеса (23%).

Исследование проводилось в сентябре 2023 года. В нём приняли участие 2,9 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики сообщили, что более половины (58%) молодых людей в российских городах-миллионниках хотели бы подработать курьером.