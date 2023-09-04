Более половины россиян имеют финансовую подушку или планируют её создать

Новое исследование показало, что более половины россиян (57%) имеют финансовую подушку безопасности или планируют её создать.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В ходе опроса 26% респондентов заявили, что их накоплений хватит на три-четыре месяца при условии отсутствия дохода. Ещё 24% смогут прожить так более одного года, 18% — пять-шесть месяцев. Финансовая подушка на один-два месяца есть у 17% россиян, на 7—12 месяцев — у 15%.

По словам 40% респондентов, размер финансовой подушки должен превышать 1 млн рублей. Для 22% комфортный уровень накоплений — от 501 тыс. до 1 млн рублей, 17% — от 301 тыс. до 500 тыс. рублей, 15% — от 101 тыс. до 300 тыс. рублей. Для 7% россиян достаточными являются накопления до 100 тыс. рублей.

Для этих целей россияне чаще всего открывают вклад в рублях (45%), 35% хранят наличные, 33% держат средства на обычном банковском счёте. Инвестиционные инструменты используют 20% респондентов.

Ранее Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности, в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по защите от мошенничества с сим-картами.