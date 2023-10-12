Переводчики и экологи в России чаще других заявляли о желании сменить профессию
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Рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 80% опрошенных выбрали бы свою профессию снова, если бы у них была такая возможность.
На втором месте по лояльности своему делу — программисты (79%), на третьем — психологи с 75%, отмечается в исследовании SuperJob.
Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров также выбрали бы свою специальность снова. То же сделали бы 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.
Среди дизайнеров, преданных своей работе, оказалось 65% респондентов, среди автомехаников — 61%, юристов — 60%.
Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).
В опросе приняли участие 4,8 тыс. человек старше 18 лет — представители 24 профессиональных групп.
Исследование проводилось во всех округах России.
Ранее RT передавал, что в качестве коллег своей мечты россияне хотели бы видеть Харли Квинн и Глеба Жеглова.