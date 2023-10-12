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Переводчики и экологи в России чаще других заявляли о желании сменить профессию

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Ксения Калинкина
Аналитики провели исследование, которое показало, что российские переводчики, экологи и экономисты чаще остальных рассматривают возможность сменить профессию. В свою очередь, архитекторы, программисты и психологи, как выяснил RT, подобный сценарий в большинстве случаев исключают.
Переводчики и экологи в России чаще других заявляли о желании сменить профессию
  • Gettyimages.ru

Рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 80% опрошенных выбрали бы свою профессию снова, если бы у них была такая возможность.

На втором месте по лояльности своему делу — программисты (79%), на третьем — психологи с 75%, отмечается в исследовании SuperJob. 

Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров также выбрали бы свою специальность снова. То же сделали бы 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.

Среди дизайнеров, преданных своей работе, оказалось 65% респондентов, среди автомехаников — 61%, юристов — 60%.

Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).

В опросе приняли участие 4,8 тыс. человек старше 18 лет — представители 24 профессиональных групп.

Исследование проводилось во всех округах России. 

Ранее RT передавал, что в качестве коллег своей мечты россияне хотели бы видеть Харли Квинн и Глеба Жеглова.

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