Россияне назвали Харли Квинн и Глеба Жеглова коллегами мечты

Представители сервиса SuperJob провели опрос среди россиян и выяснили, с кем из киноперсонажей жители страны хотели бы работать, если бы у них была возможность выбрать абсолютно любого напарника. Так, исследование, с результатами которого ознакомился RT, показало, что в список коллег своей мечты респонденты включили Харли Квинн и Глеба Жеглова.

По словам аналитиков, россияне хотели бы работать с умными и везучими партнёрами: лидирующие позиции здесь заняли Шерлок Холмс и Джек Воробей (их назвали 4% и 3% респондентов соответственно).



По 2% голосов опрошенных получили Железный человек, Терминатор, Нео, доктор Хаус и Штирлиц.

Такие персонажи, как Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» тоже попали в рейтинг — благодаря голосам мужчин.

В свою очередь, за Марию Сергеевну из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дина Винчестера из «Сверхъестественного», Тосю Кислицыну из «Девчат», Миранду Пристли из «Дьявол носит Prada» и Катерину Тихомирову из «Москвы слезам не верит» в качестве предпочитаемых коллег проголосовали женщины.

Кроме того, респонденты включили в свой список лучших коллег Данилу Багрова, Шурика, Бэтмена, Д’Артаньяна, Крепкого Орешка, Доктора Стрэнджа, Людмилу Прокофьевну Калугину, Мастера Йоду, Анатолия Ефремовича Новосельцева и других.

Как уточняется, в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов России.

Ранее RT передавал, какие плюсы и минусы удалённого формата работы выделяют представители российских компаний.