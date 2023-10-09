Россияне назвали Харли Квинн и Глеба Жеглова коллегами мечты
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По словам аналитиков, россияне хотели бы работать с умными и везучими партнёрами: лидирующие позиции здесь заняли Шерлок Холмс и Джек Воробей (их назвали 4% и 3% респондентов соответственно).
По 2% голосов опрошенных получили Железный человек, Терминатор, Нео, доктор Хаус и Штирлиц.
Такие персонажи, как Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» тоже попали в рейтинг — благодаря голосам мужчин.
В свою очередь, за Марию Сергеевну из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дина Винчестера из «Сверхъестественного», Тосю Кислицыну из «Девчат», Миранду Пристли из «Дьявол носит Prada» и Катерину Тихомирову из «Москвы слезам не верит» в качестве предпочитаемых коллег проголосовали женщины.
Кроме того, респонденты включили в свой список лучших коллег Данилу Багрова, Шурика, Бэтмена, Д’Артаньяна, Крепкого Орешка, Доктора Стрэнджа, Людмилу Прокофьевну Калугину, Мастера Йоду, Анатолия Ефремовича Новосельцева и других.
Как уточняется, в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов России.
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