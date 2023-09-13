Чаще всего на работе россияне сталкиваются с дискриминацией по возрасту

Специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру» выяснили, что с предвзятым отношением в трудовой сфере в 2023 году сталкивались 37% россиян, принявших участие в опросе на соответствующую тему. По словам респондентов, чаще всего работодатели с предубеждением относятся к возрасту (56%), семейному положению (32%) и полу сотрудников (27%).

Вместе с тем, как рассказали участники исследования, они сталкивались с дискриминацией по следующим признакам: ограничения по здоровью (21%), внешность (18%), социальное положение (17%), национальность (13%), политические и религиозные убеждения (7% и 5%), сексуальная ориентация (3%).

Так, с дискриминацией по половому признаку чаще всего сталкиваются в строительстве, промышленности, энергетике и IT-сфере. Предвзятое отношение к возрасту и семейному положению со стороны работодателей, по словам опрошенных, часто встречающаяся проблема во всех профессиональных отраслях.

В ситуации с семейным положением особенно распространена дискриминация из-за наличия детей (52%) и возможной беременности сотрудницы (17%).

«Также у респондентов были проблемы из-за отсутствия детей (11%) или супруга (10%) — такие претензии преимущественно характерны для промышленности, автобизнеса и строительства. Кроме того, работодателей иногда не устраивает наличие супруга (8%) и грядущее замужество/женитьба (2%)», — говорится в исследовании.

Респонденты, столкнувшиеся с дискриминацией из-за внешности, чаще всего оказывались в подобной ситуации из-за своего облика в целом (48%), лишнего веса (32%), неформальной одежды (13%), татуировок (4%), пирсинга (2%), яркого цвета волос (1%).

«Большинство ответивших отметили, что с такими видами предвзятого отношения зачастую сталкиваются в финансовом секторе, розничной торговле, образовании и ресторанном бизнесе», — уточняется в опросе.

В исследовании приняли участие 2,3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех округов России.

Ранее специалист Анастасия Моргунова в беседе с RT назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников. По её словам, подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 17 лет — до 35 часов.