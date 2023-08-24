Опрос: 64% руководителей рады отмене удалёнки в их компаниях
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По словам аналитиков, 57% участников опроса также заявили, что на удалёнке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 13% команда начала работать с ещё большей отдачей, а у 30% работников производительность труда, наоборот, снизилась.
К настоящему времени положительное отношение к такому формату работы сохранили лишь 28% респондентов, тогда как в 2020 году их было 55%.
Для того чтобы пережить период удалённого режима работы, 72% руководителей пришлось развить в себе новые качества, сообщили исследователи.
Так, например, речь идёт об обучении работе в мессенджерах и сервисах видеоконференций (64%), о большем делегировании полномочий и доверии к подчинённым (57%), более продолжительной коммуникации с работниками в индивидуальном формате (55%), жёстком контроле рабочего времени сотрудников (48%), а также об ужесточении требований к результатам их работы (28%).
Несмотря на сложности и новые требования, которые принесла удалёнка, большинство руководителей (53%) относятся нейтрально к перспективе возврата к такому формату работы, положительно — 32%, отрицательно — 15%.
Как уточнили аналитики, к настоящему времени удалёнку полностью отменили в компаниях у 45% респондентов, у 51% — частично, а у 4% работа всё ещё идёт полностью в удалённом формате.
Опрос проводился с 16 по 23 августа в городах-миллионниках среди 1970 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25—55 лет.
Ранее сообщалось, что 40% сотрудников российских компаний, работающих в удалённом режиме, предпочли бы увольнение возвращению в офис.