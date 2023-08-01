Большинство россиян задумывались о смене профессии за последние полгода

Школа программирования «Эльбрус Буткемп» и сайт hh.ru провели совместное исследование, которое показало, что 85% россиян за последние полгода задумывались о том, чтобы сменить профессию.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

О смене рода занятий задумывались 84% мужчин и 85% женщин.

Чаще остальных думают о смене профессии работники розничной торговли — 94%, администраторы — 92%, а также сотрудники сферы транспорта/логистики и управления персоналом — по 89% опрошенных соответственно.

Из тех, кто планирует поменять профессию, 56% хотели бы это сделать ради повышения своего дохода, 45% — в целях профессионального роста и развития, 39% — из-за отсутствия интереса к работе в своей области, 36% — ради изменения графика.

Ранее сообщалось, что сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование, в ходе которого россияне назвали самыми сложными профессии врача, спасателя и пожарного.