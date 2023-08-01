Россияне назвали профессии врача и пожарного самыми сложными

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что россияне считают самыми сложными профессии врача, спасателя и пожарного.

Об этом пишут «Известия».

Профессию врача назвали самой сложной 58% респондентов, спасателя и пожарного — 53%, космонавта — 49%.

За шахтёров проголосовали 48% участников опроса, за пилотов — 43%, за преподавателей — 36%, за воспитателей — 31%.

В топ-10 сложных профессий вошли также IT-специалисты (30%), учёные (27%), инженеры (24%).

Наряду с этим стало известно, что в Челябинске, по данным сервиса «Зарплата.ру», топ самых высокооплачиваемых вакансий в августе возглавили дальнобойщик, мебельщик и главный бухгалтер. Об этом сообщает URA.RU.

Заработная плата таких специалистов может достигать 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась на 14,3% в период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.