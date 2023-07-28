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В Удмуртии уровень средней зарплаты повысился на 14% с января по май

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По данным Удмуртстата, средняя зарплата жителей республики увеличилась на 14,3% в период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Удмуртии уровень средней зарплаты повысился на 14% с января по май
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 48,6 тыс. рублей. Индекс реальной заработной платы достиг 107,2%.

Наибольший прирост зарплат зафиксировали в следующих сферах: обрабатывающие производства — 23,4%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 21,9% и строительство — 20,4%.

Самый высокий уровень средней начисленной зарплаты отмечен в сфере добычи полезных ископаемых (в 1,5 раза) и в области информации и связи (в 1,4 раза).

Ранее НСН сообщила, что более 50 тыс. человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства.

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