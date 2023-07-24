В России 40% сотрудников на удалёнке не готовы вернуться к очному формату работы
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Среди них 31% мужчин и 53% женщин, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
При этом 37% респондентов, принявших участие в исследовании, выразили готовность вернуться к очной форме работы.
Как сообщает «Кубань 24», среди работающих удалённо жителей Краснодара 40% также выразили желание скорее уволиться, чем выйти в офис. Ещё 39% респондентов признались, что выйдут в офис, если этого потребует руководство.
Ранее психолог Инесса Спинка рассказала, как комфортно вернуться в офис после удалённой работы и перенастроить общение с коллегами.