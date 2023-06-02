Психолог Корнеева дала советы, как комфортно вернуться в офис после удалённой работы

Психолог Инесса Спинка рассказала, как комфортно вернуться в офис после удалённой работы и перенастроить общение с коллегами.

Об этом пишет РИАМО.

«Даже людям, которые испытывали дискомфорт во время удалёнки и которым не хватало бесед с коллегами, с возвращением в офис придётся перестраиваться. Как минимум они будут вынуждены корректировать режим дня, чтобы выкроить время на дорогу», — объяснила психолог.

Специалист рассказала, что возвращаться с удалёнки будет комфортнее, если при работе из дома сохранять хотя бы часть офисных привычек.

Так, психолог посоветовала начинать и заканчивать работу в соответствии с графиком, заниматься рабочими вопросами за столом в том виде, который максимально приближен к офисному, и работать из дома в деловой одежде.

Ранее независимый специалист по кадрам Зулия Лоикова в беседе с телеканалом «360» перечислила некоторые преимущества работы в удалённом формате, который получил распространение в период пандемии коронавируса.