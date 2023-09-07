В России назвали востребованные в сфере IТ нетехнические специальности

Представители исследовательского центра «Зарплата.ру» опросили руководителей из сотен российских IT-компаний и выяснили, как попасть в эту сферу без специализированного образования и какие нетехнические специальности там востребованы больше остальных. С результатами исследования ознакомился RT.

Опрос показал, что специалисты без навыков программирования нужны почти во всех IТ-компаниях (92%). Среди них по востребованности лидируют маркетологи (26%), IT-рекрутеры (15%) и UX-дизайнеры/аналитики (14%).

Кроме того, IТ-компании, работающие в России, нуждаются в следующих нетехнических специалистах: менеджеры проектов (11%), технические писатели (10%), менеджеры по связям с общественностью (9%), менеджеры по продукту (6%), специалисты по выстраиванию отношений с IT-индустрией (5%), переводчики (3%) и UX-писатели (1%).

По мнению участников исследования, сложнее всего сегодня найти и нанять UX-дизайнеров (20%), технических писателей (15%), IТ-рекрутеров (14%), UX-писателей (12%), менеджеров проектов (10%) и прочих сотрудников.

В большинстве российских IT-компаний (84%), судя по данным опроса, есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов.

«Из них 41% компаний сотрудничают с онлайн-школами, у 27% есть внутренние программы обучения, 16% сотрудничают с вузами. В 66% IТ-компаний готовы брать стажёров с нетехническим образованием», — уточняется в исследовании.

Аналитики «Зарплаты.ру» опросили 1732 руководителя из IТ-компаний, занимающихся заказной и продуктовой разработкой, консалтингом, а также представителей менеджмента крупных IТ-подразделений нетехнических компаний.

Опрос проводился в российских городах-миллионниках.

Ранее специалист Анастасия Моргунова в беседе с RT назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников. По её словам, подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 17 лет — до 35 часов.