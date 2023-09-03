Специалист Моргунова назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников

Специалист Анастасия Моргунова в беседе с RT назвала особенности найма несовершеннолетних сотрудников. По её словам, подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 17 лет — до 35 часов.

«При этом длительность работы (смены) ежедневно не должна превышать определённый порог: до 15 лет — до четырёх часов в день, 15 лет — до пяти часов в день, от 16 до 17 лет — до семи часов в день», — добавила сооснователь и директор по продуктам компании «Моё дело».

Также, как пояснила собеседница RT, следует обратить внимание на то, что если сотрудник является учащимся и трудится в свободное от учёбы время, то рабочее время для него сокращается вдвое.

Помимо этого, она напомнила, что нанимателю запрещено допускать несовершеннолетних сотрудников к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, устанавливать испытание при найме, направлять в служебные командировки, переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий год и отзывать из него.

«Несовершеннолетним нельзя устанавливать оклад в трудовом контракте меньше МРОТ. При этом сумма оплаты за месяц рассчитывается исходя из фактически отработанных часов», — заявила специалист.

Помимо трудового договора, у нанимающей стороны есть ещё два варианта оформления отношений с сотрудником-подростком, добавила Моргунова.

«Первый — это традиционный для сотрудничества с подрядчиками договор гражданско-правового характера. Такие сделки подростки в возрасте 14—18 лет могут совершать с письменного согласия своих законных представителей. Второй способ — ученический договор. Организация может заключить такой договор с сотрудником-подростком, если компания действительно вкладывает много сил и средств в его обучение. Ученические договоры с гражданами может заключать только организация», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упростить трудоустройство несовершеннолетних граждан.