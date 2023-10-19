Спрос на медперсонал в Пермском крае вырос на 20% с начала года

В Пермском крае спрос на медперсонал за январь — сентябрь 2023 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере составила 36,7 тыс. рублей.

В топ самых высокооплачиваемых медработников вошли стоматолог-хирург с окладом до 500 тыс. рублей, сердечно-сосудистый хирург (до 300 тыс.) и врач-ортодонт (до 300 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Москве число вакансий в октябре выросло на 19% по сравнению с октябрём 2022-го.