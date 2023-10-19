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В Москве число вакансий в октябре выросло на 19% по сравнению с октябрём 2022-го

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В Москве в октябре количество вакансий увеличилось на 19% по сравнению с показателем октября прошлого года. В топ-5 отраслей лидирует ретейл: продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов.

Об этом «Москве 24» рассказали в исследовательском центре SuperJob.

На втором месте — отрасль транспорта, логистики и складов, где чаще всего ищут водителей грузовиков, складских рабочих и кладовщиков. На третьем — промышленность, там востребованы рабочие, инженерно-технические специалисты, а также мастера цехов/участков работ.

Кроме того, больше всего вакантных позиций в сфере строительства, проектирования и недвижимости, а также в сфере туризма, гостиниц и общественного питания.

Наряду с этим стало известно, что в Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы HeadHunter.

Самой высокооплачиваемой в этой сфере оказалась позиция врача стоматолога-ортопеда с зарплатой от 350 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что вакансия плотника-кровельщика с зарплатой от 100 тыс. рублей возглавила пятёрку самых высокооплачиваемых в Кирове.

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