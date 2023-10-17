Плотник-кровельщик назван самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове

Плотник-кровельщик возглавил пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий в Кирове. Зарплата данного специалиста начинается от 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на исследование сайта по поиску работы SuperJob.

Далее идут начальник цеха производства (от 80 тыс.), директор магазина (75 тыс.) и заведующий магазином (от 62 тыс.), инженер-конструктор (от 65 тыс.).

Ранее URA.RU сообщало, что число вакансий в моногородах Свердловской области увеличилось на 60% в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.