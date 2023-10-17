Плотник-кровельщик назван самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на исследование сайта по поиску работы SuperJob.
Далее идут начальник цеха производства (от 80 тыс.), директор магазина (75 тыс.) и заведующий магазином (от 62 тыс.), инженер-конструктор (от 65 тыс.).
Ранее URA.RU сообщало, что число вакансий в моногородах Свердловской области увеличилось на 60% в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.