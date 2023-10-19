Врач Бирюкова: продукты с трансжирами вредят здоровью сердца и сосудов

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова рассказала, что одним из самых важных факторов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы является правильное питание.

Прежде всего следует снизить потребление пищи с трансжирами (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, снеки, бургеры, попкорн), кондитерских изделий (шоколад, торты, печенье, конфеты), посоветовала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, трансжиры, а также насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Насыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как жирные сорта сыра и жирный творог, мясо (свинина), кондитерские изделия и растительные масла — пальмовое и кокосовое.

Бирюкова отметила, что наряду с этим необходимо снизить уровень потребляемых соли и сахара, а также переработанных мясных продуктов и полуфабрикатов, которые содержат усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы и другие вредные компоненты.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.