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Врач Бирюкова: продукты с трансжирами вредят здоровью сердца и сосудов

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова рассказала, что одним из самых важных факторов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы является правильное питание.
Врач Бирюкова: продукты с трансжирами вредят здоровью сердца и сосудов
  • Gettyimages.ru

Прежде всего следует снизить потребление пищи с трансжирами (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, снеки, бургеры, попкорн), кондитерских изделий (шоколад, торты, печенье, конфеты), посоветовала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, трансжиры, а также насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Насыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как жирные сорта сыра и жирный творог, мясо (свинина), кондитерские изделия и растительные масла — пальмовое и кокосовое.

Бирюкова отметила, что наряду с этим необходимо снизить уровень потребляемых соли и сахара, а также переработанных мясных продуктов и полуфабрикатов, которые содержат усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы и другие вредные компоненты.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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