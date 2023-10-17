В ЛДПР предложили особо маркировать продукцию с высоким содержанием сахара

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что депутаты фракции намерены вынести в Госдуму законопроект, согласно которому в товарах с повышенным содержанием сахара (более 5 гр. на 100 гр. продукта) должно быть указано точное количество сахара, входящего в его состав.

«Производители часто скрывают сахар и подсластители в составе, ведь такие продукты вкуснее, а, значит, их больше раскупают. Но такая еда может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний», — прокомментировал депутат для URA.RU.

Он отметил, что такие продукты вредят здоровью, в частности, и детей.

Поэтому на упаковке должно быть чётко указано, какое количество сахара содержится в продукте, это «позволит гражданам соблюдать правильное питание, что снизит общий уровень заболеваемости россиян», заключил Слуцкий.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прокомментировал законопроект, согласно которому круглосуточные заведения, где разливают алкоголь, больше не смогут работать в качестве магазина в дневное время и как кафе — в вечернее.