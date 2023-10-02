В ГД предложили ужесточить торговлю алкоголем в круглосуточных заведениях

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прокомментировал законопроект, согласно которому круглосуточные заведения, где разливают алкоголь, больше не смогут работать в качестве магазина в дневное время и как кафе — в вечернее. Документ будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

В законодательстве есть запрет на размещение по одному адресу кафе и розничного магазина с крепким спиртным. При этом во многих регионах есть организации, круглосуточно продающие алкоголь в розницу под видом оказания услуг общественного питания, отметил Топилин в беседе с «Парламентской газетой».

«В кафе и ресторанах нельзя продавать пиво и алкоголь навынос, но «наливайки» днём работают как магазин, а вечером там ставят столы и стулья, превращают заведение в общепит и торгуют после 23:00», — пояснил депутат, отметив, что деятельность таких заведений не лицензируется.

В связи с этим предлагается установить запрет на розничную торговлю пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой в том же помещении, где расположено кафе или ресторан.

Также комитет предложит ввести дополнительные требования к производству спиртного, в частности, запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, «если это не предусмотрено российским законодательством», отметил Топилин.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.