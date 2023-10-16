Узнать больше

Врач Калмыкова: мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела

Короткая ссылка
Невролог Ольга Калмыкова рассказала в интервью Радио Sputnik, что появление перед глазами тёмных точек или мушек может быть связано с резкой сменой положения тела или с поднятием тяжестей.

По её словам, в большинстве случаев эти тёмные точки свидетельствует о повышении артериального давления.

«Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией», — сказала врач.

Она также отметила, что причинами могут быть и проявления мигрени или сахарного диабета.

Ранее в DM заявили, что появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак.

Также президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров заявил, что каждый год в России заболевают пока неизлечимой глазной болезнью глаукомой более 100 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить