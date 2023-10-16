Врач Калмыкова: мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела

Невролог Ольга Калмыкова рассказала в интервью Радио Sputnik, что появление перед глазами тёмных точек или мушек может быть связано с резкой сменой положения тела или с поднятием тяжестей.

По её словам, в большинстве случаев эти тёмные точки свидетельствует о повышении артериального давления.

«Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией», — сказала врач.

Она также отметила, что причинами могут быть и проявления мигрени или сахарного диабета.

Ранее в DM заявили, что появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак.

Также президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров заявил, что каждый год в России заболевают пока неизлечимой глазной болезнью глаукомой более 100 тыс. человек.