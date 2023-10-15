DM: появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак
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По его словам, меланома обычно выглядит как родинки разных оттенков с неровными границами.
«Рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи», — цитирует Daily Mail Пассерона.
Он отметил, что на первый взгляд данные симптомы выглядят безобидными.
Врач-хирург, онколог-маммолог Анна Игнатенко ранее отметила, что при лечении рака молочной железы в послеоперационный период крайне важна правильная реабилитация.