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DM: появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак

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Появление на коже бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может говорить о развитии рака кожи, заявил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон.
DM: появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Vafina

По его словам, меланома обычно выглядит как родинки разных оттенков с неровными границами.

«Рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи», — цитирует Daily Mail Пассерона.

Он отметил, что на первый взгляд данные симптомы выглядят безобидными.

Врач-хирург, онколог-маммолог Анна Игнатенко ранее отметила, что при лечении рака молочной железы в послеоперационный период крайне важна правильная реабилитация.

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