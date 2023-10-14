Онколог Карасёв рассказал, что может стать «первыми звоночками» рака
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Он отметил, что нельзя терпеть длительную головную боль. О появлении опасных новообразований могут предупреждать и нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.
Карасёв подчеркнул, что «здоровое тело просто так не болит».
На онкологию могут указывать и постоянная усталость, повышенная температура, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений.
В данном случае нужно играть на опережение и заниматься профилактикой, сказал врач, слова которого приводит РИА Новости.
Врач-хирург, онколог-маммолог Анна Игнатенко ранее отметила, что при лечении рака молочной железы в послеоперационный период крайне важна правильная реабилитация.