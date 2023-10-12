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Хирург Игнатенко: для пациентов с раком груди важна правильная реабилитация

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Врач-хирург, онколог-маммолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анна Игнатенко рассказала, что при лечении рака молочной железы в послеоперационный период крайне важна правильная реабилитация.
Хирург Игнатенко: для пациентов с раком груди важна правильная реабилитация
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  • © izusek

Существует три вида реабилитации: физическая, психологическая и социальная, поделилась врач в интервью РИАМО.

«В процессе реабилитации принимают участие врач-реабилитолог, диетолог, эндокринолог и пластический хирург», — отметила Игнатенко.

По её словам, раннее начало реабилитации позволяет снизить риски возникновения осложнений.

Пациенты выполняют специальные упражнения для восстановления подвижности руки, а также носят компрессионный трикотаж, который помогает снять отёки и уменьшить боль.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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