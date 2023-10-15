Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой заболевают сто тысяч россиян в год

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров заявил, что каждый год в России заболевает пока неизлечимой глазной болезнью глаукомой более 100 тыс. человек.

По его словам, это число продолжит расти, но плавно.

«Эта цифра в 100 тыс. человек может увеличиться за счёт выявляемости и за счёт того, что люди стали чуть больше жить», — цитирует Егорова РИА Новости.

Профессор отметил, что сегодня на ранней стадии удаётся выявить примерно 25% больных россиян.

Ранее врач Екатерина Кашух дала рекомендации, как восстановить силы после ОРВИ.

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