Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой заболевают сто тысяч россиян в год
По его словам, это число продолжит расти, но плавно.
«Эта цифра в 100 тыс. человек может увеличиться за счёт выявляемости и за счёт того, что люди стали чуть больше жить», — цитирует Егорова РИА Новости.
Профессор отметил, что сегодня на ранней стадии удаётся выявить примерно 25% больных россиян.
Ранее врач Екатерина Кашух дала рекомендации, как восстановить силы после ОРВИ.
Также онколог Иван Карасёв рассказал, что может стать «первыми звоночками» рака.