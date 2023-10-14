Мишустин подписал распоряжение об утверждении 22 ноября Днём психолога
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии республиканского парламента утвердили два новых праздничных дня — День работника МФЦ и День национального костюма.
В августе российское правительство утвердило график выходных 2024 года.