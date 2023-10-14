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Мишустин подписал распоряжение об утверждении 22 ноября Днём психолога

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Правительство утвердило новый профессиональный праздник — 22 ноября будет отмечаться День психолога.
Мишустин подписал распоряжение об утверждении 22 ноября Днём психолога
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии республиканского парламента утвердили два новых праздничных дня — День работника МФЦ и День национального костюма.

В августе российское правительство утвердило график выходных 2024 года.

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