Мишустин подписал распоряжение об утверждении 22 ноября Днём психолога

Правительство утвердило новый профессиональный праздник — 22 ноября будет отмечаться День психолога.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии республиканского парламента утвердили два новых праздничных дня — День работника МФЦ и День национального костюма.

В августе российское правительство утвердило график выходных 2024 года.