В Удмуртии утвердили День работника МФЦ
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Первый праздник — День работника МФЦ — пройдёт 27 июля.
Также, по сообщению udm-info.ru, депутаты утвердили День национального костюма. Он будет проводиться в третью пятницу сентября.
Заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики Татьяна Ишматова рассказала, что этот праздник поспособствует укреплению культурных ценностей и традиций народа.
«Вторая задача, которую призван решить этот праздник, — поддержка наших дизайнеров, предприятий лёгкой промышленности, производственных объединений», — добавила она.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр 22 июня включил тематическую подсветку на телебашне в столице региона.