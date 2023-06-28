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В Удмуртии утвердили День работника МФЦ

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Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии республиканского парламента 27 июня утвердили два новых праздничных дня — День работника МФЦ и День национального костюма.
В Удмуртии утвердили День работника МФЦ
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Первый праздник — День работника МФЦ — пройдёт 27 июля.

Также, по сообщению udm-info.ru, депутаты утвердили День национального костюма. Он будет проводиться в третью пятницу сентября.

Заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики Татьяна Ишматова рассказала, что этот праздник поспособствует укреплению культурных ценностей и традиций народа.

«Вторая задача, которую призван решить этот праздник, — поддержка наших дизайнеров, предприятий лёгкой промышленности, производственных объединений», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр 22 июня включил тематическую подсветку на телебашне в столице региона.

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