Челябинскую телебашню подсветят в память о годовщине начала Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.
«Подсветка появится в память о годовщине начала Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.
С 22:45 до 01:00 на телебашне можно будет увидеть «Свечу памяти» и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».
Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.