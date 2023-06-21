Челябинскую телебашню подсветят в память о годовщине начала Великой Отечественной войны

В четверг, 22 июня, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит тематическую подсветку на телебашне в столице региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

«Подсветка появится в память о годовщине начала Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

С 22:45 до 01:00 на телебашне можно будет увидеть «Свечу памяти» и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.