Путин сообщил о хитростях экспортёров, чтобы оставлять часть выручки за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании предпочитают внушительную часть валютной выручки оставлять за рубежом.

Он отметил рост импорта, восстановление товарных потоков и налаживание логистики.

«В этом всё и дело... Как у нас в народе говорят — голь на выдумки хитра. Что бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее и придумывают обходные пути, и придумали», — сказал Путин.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.

Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Президент пояснил, что для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже».