Продажа валютной выручки затронет 43 группы компаний в России
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Об этом говорится в пояснении правительства России.
Объёмы и сроки репатриации и продажи валютной выручки на российском рынке будут установлены в течение суток.
11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.
Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.