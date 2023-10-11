Продажа валютной выручки затронет 43 группы компаний в России

Продажа валютной выручки, которая вводится на полгода, затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Gettyimages.ru

© blinow61

Об этом говорится в пояснении правительства России. Объёмы и сроки репатриации и продажи валютной выручки на российском рынке будут установлены в течение суток. 11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров. Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.