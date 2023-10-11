В некоторые российские компании введут представителей Росфинмониторинга

В отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

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Такой пункт предусмотрен указом президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортёров. «В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования», — сообщает пресс-служба правительства. 11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.