Путин заявил, что для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

Для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже», заявил президент России Владимир Путин.

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы всё было нормально, и указа (о валютной выручке. — RT) бы не было», — сказал он.

Путин добавил, что курс доллара по отношению к рублю не связан с проблемами в экономике.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.

Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает стабилизации курса рубля на отметке 90 рублей за доллар после подписания президентского указа о продаже валютной выручки экспортёров.

Ранее аналитики рассказали о факторах, влияющих на изменения курса доллара.