Узнать больше

Путин заявил, что для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

Короткая ссылка
Для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже», заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что для бюджета нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»
  • Gettyimages.ru

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы всё было нормально, и указа (о валютной выручке. — RT) бы не было», — сказал он.

Путин добавил, что курс доллара по отношению к рублю не связан с проблемами в экономике.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.

Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает стабилизации курса рубля на отметке 90 рублей за доллар после подписания президентского указа о продаже валютной выручки экспортёров.

Ранее аналитики рассказали о факторах, влияющих на изменения курса доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить