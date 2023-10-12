Греф ожидает, что курс постепенно снизится до 90 рублей за доллар
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Об этом сообщает ТАСС.
«Это решение принято на полгода, после этого, я думаю, будет принято окончательное решение — ещё на какой срок продлевать или не продлевать. Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился», — сказал Греф.
При этом он не считает, что это «фундаментально» повлияет на ситуацию.
«Потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», — пояснил глава банка.
11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.
Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.
Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.