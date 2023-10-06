Опрошенные RT аналитики назвали влияющие на рост курса доллара факторы

Аналитики в беседе с RT рассказали о факторах, влияющих на изменения курса доллара на следующей неделе.

По мнению частного инвестора, основателя «Школы Практического Инвестирования» Фёдора Сидорова, рост доллара связан с изменениями цен на нефть.

«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы и видим рост курсов валют», — отмечает он.

В свою очередь Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, также пояснил, что давление на курс рубля оказывает падение цен на нефть. За последнюю неделю котировки сырья обвалились почти на 14%, добавид собеседник RT.

При этом, по его прогнозу, политика сильного рубля может стать реальностью даже при текущей геоэкономической конъюнктуре рынка.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что на будущей неделе стоимость доллара может варьироваться от 97 до 102 рублей.

«Краткосрочно, если не устоит планка технического сопротивления 101,8 рубль за доллар и если не вмешается регуляторный фактор, не исключены проколы в сторону 105—106 рублей», — предупреждает он.

Тем не менее, по словам эксперта, при таком сценарии высоко вероятно оперативное вмешательство в ситуацию финансовых властей.

«Среднесрочно сохраняем прогноз на умеренное укрепление рубля. Уже к концу этого месяца при поддержке налогового периода российская валюта может потеснить доллар ближе к 95—96 рублям», — заключил собеседник RT.

Ранее курс доллара на Московской бирже поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа текущего года.