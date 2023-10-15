Специалист Санина назвала положенные работающим родителям выплаты от государства

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT, на какие выплаты от государства имеют право претендовать работающие родители.

Пособие по беременности и родам — первая выплата, которую может получить будущая мать, оформляя декретный отпуск, заявила эксперт.

«На пособие могут рассчитывать и безработные женщины, но только в тех случаях, если они были уволены по сокращению штата и в течение года встали на учёт в службу занятости», — уточнила Санина.

Чтобы рассчитать такую выплату, необходимо доход за два предыдущих календарных года разделить на количество дней за то же время и умножить на число дней декретного отпуска.

Второй вид выплаты — пособие при рождении ребёнка. На него имеют право все семьи вне зависимости от уровня дохода, наличия работы и других критериев.

«Пособие рассчитают для матери, если работают оба родителя, или для работающего родителя, если трудоустроен только один из них. В случае если пара в разводе, выплату рассчитают родителю, который проживает с ребёнком», — объяснила Санина.

Размер этого пособия составляет 22 909,03 рубля. Он может меняться в некоторых регионах из-за местных коэффициентов и спецпрограмм.

Третий вид выплаты, на который могут претендовать родители, — детское пособие для семей с низким доходом.

Чтобы получить его, семья должна соответствовать ряду требований: ребёнок и родитель должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России, доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на одного человека.

Кроме того, у такой семьи не должно быть имущества выше определённого уровня, например, площадь квартиры не должна превышать 24 кв. м на одного человека, а у совершеннолетних членов семьи должен быть подтверждённый доход или обоснованная причина его отсутствия.

«Размер пособия определяется отдельно для каждого случая и может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума в регионе проживания семьи», — отметила собеседница RT.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — четвёртый вид выплаты, который могут получить работающие, трудящиеся неполный рабочий день или на долю ставки родители.

Также претендовать на него могут некоторые категории неработающих родителей: уволенные во время беременности или отпуска по уходу за ребёнком, не получающие пособия по безработице или получающие среднее специальное, высшее образование на очном отделении.

При оформлении этой выплаты существуют определённые требования. Так, доход родителей должен соответствовать тем же критериям, что и в случае с единым пособием. При этом стоит учитывать, что семья имеет право получать лишь один вид выплаты: единое пособие или пособие по уходу до полутора лет, подчеркнула Санина.

Расчёт такой выплаты производится так: средний уровень дохода за два предыдущих календарных года умножаются на 4%.

Родители могут получать выплаты и из материнского капитала. При этом важно понимать, что это не отдельно выделенное пособие от государства, а деньги из маткапитала на ребёнка.

Размер выплат составит один прожиточный минимум для ребёнка в регионе проживания.

И, наконец, последний вид выплаты — пособие для ребёнка военнослужащего. Оно доступно для военнослужащих по призыву, а также для курсантов первого курса военной образовательной организации.

Его размер фиксирован и составляет 15 548,07 рубля в месяц.

Ранее директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков сообщил, что отец может оформить отпуск по уходу за новорождённым. Также это может сделать любой близкий родственник или опекун, если он ухаживает за ребёнком.