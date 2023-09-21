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Специалист Пучков раскрыл нюансы оформления декретного отпуска для отца

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Директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков сообщил, что отец может оформить отпуск по уходу за новорождённым ребёнком. А также это может сделать любой близкий родственник или опекун, если он в действительности за ним ухаживает.

В беседе с газетой «Известия» специалист сослался на ст. №256 ТК России.

По его словам, согласно закону, условия выплат в отпуске по уходу за ребёнком одинаковы и для матери, и для отца. Кроме того, в соответствии со ст. 11 ФЗ №81—ФЗ мужчины могут получать и другое пособие — по беременности и родам, отметил Пучков.

Отец обязан за семь недель до ухода предупредить своего работодателя, но официально уйти в декретный отпуск он может только по истечении больничного по беременности и родам своей жены, который длится около 140 дней.

«Для оформления отпуска по уходу за ребёнком необходимо обратиться к руководству с двумя копиями заявления на декретный отпуск, заявлением о выплате пособий, а также принести свидетельство о рождении ребёнка», — сказал Пучков.

Ранее руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.

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