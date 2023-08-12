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Юрист Бударагин разъяснил, в каких случаях оба родителя могут уйти в декрет

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Руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.
Юрист Бударагин разъяснил, в каких случаях оба родителя могут уйти в декрет
  • РИА Новости

«Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребёнком и получать пособия. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих это. При этом есть условие: в семье должны быть несколько детей, требующих одновременного ухода за ними», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, наравне с матерью, отпуск может быть оформлен отцу или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребёнком.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в ряде регионов России ввели новые выплаты для поддержки семей с детьми.

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