Юрист Красовская рассказала о новых региональных мерах поддержки семей с детьми

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в ряде регионов России ввели новые выплаты для поддержки семей с детьми.

Так, в Тульской области на детей школьного возраста из семей контрактников или мобилизованных положена выплата к 1 сентября в размере 10 тыс. рублей, сообщила она в беседе с Life.ru.

Новая мера социальной поддержки семьям, имеющим трёх и более детей в возрасте до 23 лет, появилась в Республике Коми. Это компенсация стоимости платного обучения ребёнка.

Также с 1 сентября в Карачаево-Черкесии многодетным семьям будет предоставляться компенсация в размере 30% стоимости обучения детей.

Красовская отметила, что компенсации за платное образование для многодетных семей установили также в Республике Дагестан, Липецкой области, Алтайском крае, Калмыкии, Хакасии, Республике Башкортостан, ЯНАО, Чукотском автономном округе, Нижегородской, Астраханской, Мурманской, Тюменской, Омской и Новосибирской областях.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Республике Хакасия выделено 27,6 млн рублей из бюджета региона для выплат пособий на детей в рамках нацпроекта «Демография».