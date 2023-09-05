В Подмосковье выплатили более 840 млн рублей семьям с новорождёнными с начала года

В Московской области реализуют программу «Я родился в Подмосковье» по нацпроекту «Демография». Семьи могут выбрать подарочный набор или денежные средства. С начала 2023 года в регионе выплатили более 840 млн рублей семьям с новорождёнными.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева, в этом году выплату в размере 20 тыс. рублей получили свыше 42 тыс. семей с малышами.

«Выплата позволяет родителям купить необходимые вещи для ребёнка, оплатить медицинские услуги и другие расходы», — отметила Болатаева.

Ранее сообщалось, что в Московской области согласно новому закону с 1 сентября текущего года порядка 17 тыс. детей-сирот смогут подать заявление на получение социальной карты для бесплатного проезда на общественном транспорте.