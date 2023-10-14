Врач назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком

Врач-эндокринолог Людмила Ильина рассказала в беседе с RT, какие распространённые блюда на завтрак на самом деле вредны. По словам специалиста, худший завтрак — это его отсутствие.

«Завтракать нужно обязательно, однако многие из популярных и общепринятых вариантов блюд на завтрак на самом деле не являются полезными. В частности, это мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления. В них мало клетчатки и сложных углеводов, низкокалорийные, быстро перевариваются и не дают нужного насыщения», — пояснила врач-диетолог «СМ-Клиника».

Далее следуют выпечка, сдоба, белый хлеб и тосты, сладости, энергетические и шоколадные батончики, поскольку их основные ингредиенты — это пшеничная мука, сахар и трансжиры, предупредила собеседница RT.

«При этом питательной ценности в них никакой, они высококалорийные, вызывают «сахарные качели» и чувство голода. Результат этого — неизбежный набор веса. Кроме того, не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. Это выжимка, лишённая клетчатки, с рекордным количеством фруктозы, излишки которой превращаются в жир, так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе реально. А из-за избыточного содержания кислоты употребление натощак может вызвать раздражение слизистой желудка и развитие гастрита», — рассказала врач.

Кроме того, по её словам, любой фастфуд, бутерброды с колбасой, яичница с беконом, чипсы, сухарики, снеки, копчёности, жирное мясо, творожные и плавленые сырки представляют собой «калорийную бомбу» с насыщенными жирами, весьма тяжёлую для переваривания, и вызывают чувство «тяжёлой сытости», сонливость и апатию.

«Стоит также помнить, что крепкий кофе на пустой желудок негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и обладает мощным мочегонным действием», — объяснила Ильина.

Она добавила, что полезными блюдами на завтрак являются цельнозерновые каши, киноа, а также, например, яйца в виде омлета с овощами (либо всмятку), рыба, морепродукты, нежирный творог, сыр.

«Можно добавить немного жира: сливочное масло, авокадо, орехи. При этом кофе можно пить только после еды», — заключила собеседница RT.

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