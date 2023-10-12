Специалист Мушта посоветовал вовлекать ребёнка в IT с создания веб-страниц и игр

Руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал RT, что изучение основ информационных технологий может помочь ребёнку приобрести востребованную специальность. Начать погружаться в эту сферу он посоветовал с создания веб-страниц и разработки игр.

По словам Мушты, среди ряда IT-направлений школьникам в первую очередь стоит обратить внимание на создание веб-страниц с использованием языков программирования (frontend-разработка).

«Это может помочь развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Направление подойдёт ребятам среднего школьного возраста (12—14 лет), которые любят решать нестандартные задачи, а также тем, кто готов зарабатывать уже сейчас», — уточнил эксперт.

Здесь в процессе обучения подросток сможет овладеть HTML, JavaScript, научится работать с библиотеками (jQuery), препроцессорами CSS (Sass, Less), инструментами сборки (Webpack) и прочим.

Ещё одно интересное направление для подростков — создание игр (GameDev-разработка/Game-дизайн). Это, по мнению Мушты, развивает в детях творческие способности, пространственное мышление и логику.

«Game-дизайнером можно стать с довольно юного возраста, так как придумывать идеи и персонажей можно начиная с семи — десяти лет, а несложные игры можно начинать создавать в формате простых квестов или чат-ботов», — отметил собеседник RT.

GameDev-разработка научит языкам программирования, основам 3D-моделирования и анимации, работе с аудио.

Если ваш ребёнок проявляет интерес к работе с сайтами или приложениями и хочет сделать их удобными и понятными, ему стоит уделить больше внимания UX/UI-дизайну. Он станет основой для развития дизайнерских навыков и умения работать с людьми, сказал специалист.

«Хорошо подойдёт это направление ребятам старшего школьного возраста (14—17 лет), которые уже знакомы с тем, как создаются сайты, пишутся программы и мобильные приложения... Работа с UX/UI-дизайном поможет изучить методики исследования пользователей, научит умению создавать прототипы, проектировать интерфейсы, знать основы психологии и аналитики», — объяснил Мушта.

Обучение созданию приложений для мобильных устройств — мобильная разработка — поможет детям понять принципы работы с различными платформами и языками программирования. Это направление подойдёт ученикам как средней, так и старшей школы.

В ходе обучения мобильной разработке подросток изучит языки программирования для Android и iOS, узнает о принципах работы с мобильными операционными системами, разучит инструменты тестирования мобильных приложений.

И наконец, одна из самых сложных, но интересных и прикладных сфер — работа с данными (Data Science). Работая в этой сфере, дети смогут понять, как можно использовать данные для принятия важных решений в бизнесе, науке и обществе.

Такие специалисты играют ключевую роль в разработке новых продуктов и услуг, а также в создании инновационных решений на основе анализа данных. Работать с данными можно начать с десяти лет, но наиболее интересным это направление может стать для ребят старшего возраста — 14—17 лет, отметил Мушта.

«Подросток получит навык работы с библиотеками для анализа данных (pandas, numpy, scikit-learn) и изучит языки программирования (Python и SQL). К слову, специалисты, владеющие Python, наиболее востребованы на рынке, а обучение языку программирования школьников сегодня осуществляется в масштабах страны», — резюмировал эксперт.

Ранее новое исследование показало, что российские школьники больше всего хотят работать в сфере искусства (23%), блогерства (17%) и IT (13%).