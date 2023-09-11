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В подмосковных школах пройдут занятия на тему искусственного интеллекта

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В ближайшее время в Московской области стартует проект «RuCode. Искусственный интеллект» для учащихся 5—11 классов школ и студентов колледжей.
В подмосковных школах пройдут занятия на тему искусственного интеллекта
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство госуправления, ИТ и связи.

Бесплатные занятия будут состоять из видеолекций и практических заданий. Также в программу классного часа включена интерактивная тест-игра о возможностях искусственного интеллекта.

Мероприятия организовал Московский физико-технический институт при поддержке Минцифры России.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.

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