В подмосковных школах пройдут занятия на тему искусственного интеллекта
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство госуправления, ИТ и связи.
Бесплатные занятия будут состоять из видеолекций и практических заданий. Также в программу классного часа включена интерактивная тест-игра о возможностях искусственного интеллекта.
Мероприятия организовал Московский физико-технический институт при поддержке Минцифры России.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.