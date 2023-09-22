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Российских школьников в плане профессии привлекает сфера искусства и блогерство

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Новое исследование, проведённое среди российских школьников, показало, что наиболее желанными будущими профессиями для учащихся являются сфера искусства (23%) и блогерство (17%) и IT (13%).
Российских школьников в плане профессии привлекает сфера искусства и блогерство
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое российской образовательной компанией MAXIMUM Education.

Профессии блогера чаще отдают предпочтение ученики 5-х и 6-х классов, а искусством больше интересуются учащиеся 7—11-х классов.

Большинство школьников (53%) намерены поступать на ту специальность, по которой мечтают работать. Наиболее комфортной суммой ежемесячного дохода участники опроса назвали 80—100 тыс. рублей.

Главными ценностями современные школьники считают успех и деньги (38%), любовь и семью (35%), а также путешествия и впечатления (19%).

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.

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