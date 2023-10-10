Аналитик Фофанов дал совет, как сократить расходы и долги для эффективного накопления

Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов назвал эффективные способы накопления средств.

Прежде всего следует чётко сформулировать цель, это поможет «оставаться мотивированным и сосредоточенным», сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

На втором этапе он посоветовал составить бюджет, чтобы понимать, где можно сократить расходы.

«Настройте автоматический перевод, чтобы каждый месяц отправлять деньги с вашего расчётного счёта на сберегательный счёт. Таким образом, вам не придётся помнить о сбережениях, и ваши денежные накопления со временем будут расти», — порекомендовал Фофанов.

По его словам, следует начать расплачиваться наличными, это поможет внимательнее относиться к своим расходам и избегать переплат и ненужных трат.

В заключение эксперт посоветовал уменьшить свой долг и искать способы увеличения дохода.

Ранее эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал, как инвестировать в золото. По его словам, это инструмент долгосрочных сбережений.