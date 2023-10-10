Узнать больше

Аналитик Фофанов дал совет, как сократить расходы и долги для эффективного накопления

Короткая ссылка
Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов назвал эффективные способы накопления средств.
Аналитик Фофанов дал совет, как сократить расходы и долги для эффективного накопления
  • РИА Новости

Прежде всего следует чётко сформулировать цель, это поможет «оставаться мотивированным и сосредоточенным», сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

На втором этапе он посоветовал составить бюджет, чтобы понимать, где можно сократить расходы.

«Настройте автоматический перевод, чтобы каждый месяц отправлять деньги с вашего расчётного счёта на сберегательный счёт. Таким образом, вам не придётся помнить о сбережениях, и ваши денежные накопления со временем будут расти», — порекомендовал Фофанов.

По его словам, следует начать расплачиваться наличными, это поможет внимательнее относиться к своим расходам и избегать переплат и ненужных трат.

В заключение эксперт посоветовал уменьшить свой долг и искать способы увеличения дохода.

Ранее эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал, как инвестировать в золото. По его словам, это инструмент долгосрочных сбережений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить