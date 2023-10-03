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Специалист Евтеев назвал золото инструментом долгосрочных сбережений

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Эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал, как инвестировать в золото. По его словам, это инструмент долгосрочных сбережений.
Специалист Евтеев назвал золото инструментом долгосрочных сбережений
  • РИА Новости

«Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять — десять», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в зависимости от способа приобретения и хранения золота размер потенциального дохода может быть разным.

«Большой слиток в пересчёте на граммы покупать выгоднее, чем несколько маленьких. Слиток массой 50 г при покупке, как правило, стоит дешевле, чем пять слитков по 10 г», — отметил Евтеев.

Он напомнил, что хранить физический металл следует бережно, так как при продаже оценивается не только вес металла, но и сохранность слитка либо монеты.

Как добавил Евтеев, ни в коем случае не стоит хранить в золоте все сбережения.

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