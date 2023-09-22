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Советник ЦБ Бунегина: большинство инвесторов вкладываются в рынок ценных бумаг

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Финансовый советник Центробанка России и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала, как российские инвесторы распоряжаются своими активами.
Советник ЦБ Бунегина: большинство инвесторов вкладываются в рынок ценных бумаг
  • Gettyimages.ru
  • © primeimages

Российские инвесторы вкладывают 45% сбережений в фондовый рынок, 30% — в недвижимость, 15% — в криптовалюту и 10% — в драгоценные металлы. Такую статистику эксперт привела в беседе с «Газетой.Ru».

Бунегина уточнила, что до спецоперации 70% инвестиций приходилось на фондовый рынок, а на недвижимость и криптовалюту — 25% и 5% соответственно.

«Это было обусловлено активным ростом рынка ценных бумаг в 2020—2021 годах. Развитие крупных публичных компаний поддавалось прогнозам, инвестирование на бирже отличалось стабильностью», — объяснила она.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. По его мнению, это было ожидаемо.

 

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