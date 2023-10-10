Волынец предложила регулировать время перемен внутри школ самостоятельно
- РИА Новости
«В разных школах разные условия. Есть школы, в которых на одной перемене все дети не помещаются в столовой и они едят в разные периоды. Здесь важно, чтобы дети действительно успели спокойно поесть: не быстро затолкать в себя еду, это всё таки вредно», — считает Волынец.
По её словам, нужно регулировать расписание каждого класса с учётом приёма пищи.
«То есть всё можно отформатировать внутри самой школы», — уверена она.
Ранее в России призвали увеличить до 30 минут минимально допустимое время обеда школьников.