Волынец предложила регулировать время перемен внутри школ самостоятельно

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова увеличить время обеда школьников до 30 минут.

«В разных школах разные условия. Есть школы, в которых на одной перемене все дети не помещаются в столовой и они едят в разные периоды. Здесь важно, чтобы дети действительно успели спокойно поесть: не быстро затолкать в себя еду, это всё таки вредно», — считает Волынец.

По её словам, нужно регулировать расписание каждого класса с учётом приёма пищи.

«То есть всё можно отформатировать внутри самой школы», — уверена она.

Ранее в России призвали увеличить до 30 минут минимально допустимое время обеда школьников.