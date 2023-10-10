Минимально допустимое время обеда школьников призвали увеличить до 30 минут

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить время перемены, предусмотренной для организации обеда школьников. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что ежедневно миллионы российских школьников питаются в своих учебных заведениях, в том числе гарантированными бесплатными горячими обедами.

При этом во многих школах для этой цели выделяется перемена продолжительностью 20 минут, пояснил депутат.

За это время школьник должен успеть собрать вещи, переместиться из класса в столовую, помещение которой может находиться неблизко, озаботиться вопросами личной гигиены перед обедом, получить блюдо, подчеркнул собеседник RT.

В итоге дети вынуждены спешить, что негативно сказывается как на процессе питания, так и на учебном процессе в результате возможных опозданий на следующие занятия. При этом даже для взрослых работающих граждан время обеденного перерыва, согласно ст. 108 Трудового кодекса, не может составлять менее 30 минут, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — говорится в тексте обращения.

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