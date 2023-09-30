Специалист Евсеева дала советы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников

Специалист Наталья Евсеева рассказала в беседе с RT, как правильно организовать подготовку к ЕГЭ. По её словам, если школьнику сложно выбрать профессию, то нужно определиться с направлением, в котором ученик планирует себя реализовать.

«Можно выполнить упражнение, которое поможет определиться. Для этого необходимо написать на листе, что вам интересно делать, а затем из этого списка выделить то, что вы могли бы сделать своей профессией, а что так и останется хобби. Другое упражнение: на листе следует написать специальности, которые кажутся интересными, а затем выписать, какие качества необходимы для работы в этой сфере. Затем нужно оценить по 100-балльной шкале, насколько у вас развиты эти качества», — посоветовала руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education.

Кроме того, эксперт порекомендовала поставить перед собой конкретную цель — сколько баллов требуется для поступления на нужную специальность.

«Многие школьники пренебрегают этим этапом, считая, что экзамен нужно сдать на максимум, на столько баллов, на сколько получится. Однако наш мозг работает так, что ему важно понимать, к какому результату нужно идти, иначе очень сложно мотивировать себя в процессе. Поэтому важно визуализировать необходимое количество баллов», — заявила Евсеева.

После того как ученик определил для себя цель, нужно попробовать выполнить экзаменационные задания, чтобы понимать текущий уровень своей подготовки, пояснила собеседница RT.

«Поняв, какой уровень подготовки к экзамену есть на данный момент, большую цель нужно разделить на маленькие фрагменты, то есть определить логику подготовки. Важно определить для себя реперные точки (каждые два-три месяца), когда нужно проверять свои знания, то есть писать пробные экзамены или выполнять самостоятельно контрольную работу», — добавила она.

Кроме того, школьнику следует определить, как он лучшего всего запоминает информацию: на слух, визуально или записывая её, объяснила специалист.

«В зависимости от этого и определяется стиль усвоения материала. Визуалам удобнее «видеть» мир с помощью зрения: если человек, читая книгу, ярко представляет происходящее и лучше воспринимает не сухой текст, а изображения, то он визуал. Если же ему проще слушать аудиокниги и подкасты, то он аудиал. Кинестетики воспринимают мир с помощью физических ощущений, им важен контакт. Таким людям не подходят стандартные форматы обучения. Дигиталы, в свою очередь, воспринимают мир через внутренний диалог с логическими доводами», — отметила Евсеева.

Как показывает практика, большинство подростков — визуалы, поэтому блок-схемы позволяют лучше запомнить сложную теорию, заключила она.

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