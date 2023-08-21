Методолог Мушта: ученику 11-го класса важно обозначить себе цель на весь год

Методолог Артём Мушта рассказал в беседе с RT, что нужно учесть родителям, чей ребёнок в этом году идёт в 11-й класс.

Как подчеркнул специалист, необходимо определиться с основным направлением поступления и запасными вариантами.

«Определиться с выбором вуза или ссуза — выбрать для себя не менее пяти вариантов. Посетить дни открытых дверей, посмотреть сайты учебных заведений, пообщаться с выпускниками. Узнать, какие экзамены необходимо сдавать для поступления, начать системную подготовку. В течение года писать пробные экзамены, чтобы понимать реальный уровень знаний, а также чтобы выяснить, какие проблемы нужно решать», — посоветовал руководитель методологии и разработки образовательных программ EdTech-компании MAXIMUM Education.

Также он порекомендовал настроиться на правильный распорядок дня: полноценный сон, прогулки, сбалансированное питание.

«Одиннадцатый класс — это время сильно повышенной эмоциональной и психофизиологической нагрузки на организм, и, если не соблюдать необходимый режим, стресс сильно отразится на здоровье. Важно также правильно организовывать режим отдыха. Это большая проблема: многие школьники в 11-м классе считают, что вечера, выходные и праздники — это подходящее время, чтобы заниматься подготовкой. В конце концов они полностью забывают про отдых», — добавил эксперт.

Родители тоже культивируют подобную систему, говоря, что нужно учиться каждую свободную минуту, пояснил специалист.

«На самом деле это не так: наш мозг устроен таким образом, что при бесконечном потреблении информации в определённый момент он перестаёт её усваивать. В итоге постоянное обучение становится безрезультатным, поскольку мозг уже не в состоянии усваивать новое», — заявил Мушта.

По его словам, многие школьники, чувствуя, что испытывают повышенный стресс или усталость, прибегают к лечению медикаментами (успокоительными, например).

«Однако чего точно не стоит делать, так это употреблять любые лекарства без консультации с врачом», — подчеркнул он.

Если есть понимание, что подростку нужна подготовка, также важно определиться, какой она будет — самостоятельной, с репетиторами, в онлайн-школе или другой вариант, объяснил эксперт.

«В этом вопросе также нужно чётко продумать план и проанализировать ответы на вопросы: «Какой формат подготовки мне подходит?», «Какого результата я хочу достичь?» В целом ученику 11-го класса важно обозначить себе цель, к которой он будет стремиться весь учебный год», — заключил собеседник RT.

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