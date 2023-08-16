В Ассоциации российских флористов дали советы по выбору букета к 1 сентября

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала RT, как выбрать букет к 1 сентября.

«Букеты для первоклашек должны быть небольшого размера, чтобы не загораживать школьника, лёгкими, чтобы ему было удобно его держать. Можно проявить фантазию: это могут быть самолётики из разноцветной бумаги, которые включены в состав букета, ягоды (калина, рябина, черноплодка, шиповник)», — поделилась она.

По словам эксперта, букет должен быть ярким, весёлым, жизнерадостным.

«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), вот эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — добавила специалист.

Что касается стоимости, в нынешних реалиях сложно говорить о цене. Как только возникает ажиотажный спрос, цены поднимаются, пояснила Сафронова.

«Ориентируясь по прошлому году, 1 тыс. рублей стоит скромный, небольшой букет для первоклашки. Для того чтобы сэкономить — у многих есть садовые участки, соседи на даче, которые выращивают цветы, можно к ним обратиться, чтобы сделать букет из садовых цветов. Традиционные сезонные цветы: хризантемы, астры, гладиолусы, лилейники», — подчеркнула собеседница RT.

Как правило, ученики старших классов хотят подарить цветы любимому учителю, рассказала она.

«Родители объединяются, чтобы подарить один большой букет или корзину цветов. Можно просто подарить один цветок, тем более, 1 сентября несут много цветов. Школьники обычно не следят, как несут букет, где зацепились, то есть лепестки и цветы должны быть более устойчивые, их будут носить в руках, без воды. Обычно это астры и хризантемы, они устойчивые, долгое время могут находиться без воды», — заключил эксперт.

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